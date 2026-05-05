Руски олигарси съдят Белгия заради запорираното от санкциите руско имущество

Руски олигарси са завели девет иска срещу Белгия по арбитражна процедура с възможност за постигане на извънсъдебно споразумение, съобщиха белгийски медии. Исковете са свързани със запорираното руско имущество в белгийския депозитар "Юроклиър" по силата на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна.

Ищците се позовават на договори за защита на инвестициите между Белгийско-люксембургския икономически съюз и СССР от 1989 г., и с Казахстан от 1998 г., се уточнява в информацията. Белгийското министерство на финансите е потвърдило за началото на новата процедура.

Според цитираните данни в Белгия под запор е поставено руско имущество за 258 милиарда евро, от които близо 193 млн. евро са на Руската централна банка. Останалите средства до общата сума са на инвеститори, необхванати от европейските санкции. Уточнява се, че досега 200 процедури по обжалване до Държавния съвет на Белгия - орган, равностоен на върховен административен съд, са били отхвърлени, съобщава БТА.

Европейската комисия предложи миналата година руските средства в "Юроклиър" да бъдат предоставени като заем за Украйна и той да бъде върнат, ако Москва изплати на Киев обезщетения за военното нападение. Белгия се противопостави. Решение бе намерено с поемането на общ дълг от държавите в ЕС, които желаят. В края на април Съветът на ЕС одобри последните решения, необходими за заемането на средствата от международните пазари.

