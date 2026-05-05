90 млн. евро за едва 2 км: ИПБ със сигнал за скандална поръчка за АМ "Струма"

Нов скандал назрява около строителството на магистрала "Струма". Институтът за пътна безопасност (ИПБ) излезе с тревожен сигнал относно нова обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Става въпрос за изграждането на Лот 3.1 от автомагистралата в участъка между км 373+300 и км 376+000. Според експертите на института, прогнозната стойност на търга, обявен в периода между 27 април и 4 май, възлиза на близо 90 млн. евро. Парадоксът в случая е дължината на трасето – едва 2 километра.

Това прави средна цена от приблизително 45 млн. евро за всеки километър нов асфалт, което според ИПБ е безпрецедентно за българското пътно строителство.

ОЩЕ: АМ "Струма" в ход: 3 моста, 2 тунела, подлези и площадка за отдих на обходния път на Кресна

От ИПБ подчертават, че са налице директно договаряне (без конкуренция), рекордно висока цена и тайминг в последните дни на правителството.

„Това не е просто поръчка. Това е учебникарски пример как се „усвояват“ публични средства в преходен момент на властта. Това е класическа комбинация за непрозрачно разходване на публични средства“, обясняват от организацията.

Още по-тревожно, според тях е, че проектът е свързан със същия кръг строителни компании, около които през годините има санкции, корекции и съмнения за нередности.

„Не може да бъде подминат и фактът, че през 2021 г. Тодор Анастасов като заместник-министър на регионалното развитие беше обект на сериозен обществен и политически натиск във връзка с проекта за тунела под Шипка и беше освободен от поста си. Днес като шеф на АПИ, същият управленски модел очевидно се възпроизвежда“, се казва в позицията им.

ОЩЕ: Не си подновил "Гражданска отговорност", ставаш престъпник без да знаеш

Според ИПБ България е шампион по скъп асфалт. И дават пример, че в Европа цените са 1–10 млн. евро/км и до 25 млн. евро/км при сложен терен.

У нас за километър се плаща 45 млн. евро. „За тези пари другаде се строят цели участъци – не 2 км“, аргументират се от ИПБ.

"АПИ в този си вид се е превърнала в рисков фактор за публичните финанси, а не в гарант за тяхното ефективно управление“, заявяват в становището си от ИПБ и отново настояват за разформироване на АПИ и създаване на нова, прозрачна структура:

незабавно публикуване на КСС и единичните цени

разкриване на всички изпълнители

независим одит

спиране на процедурата при липса на прозрачност