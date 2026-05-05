Две земетресения стреснаха Сърбия

05 май 2026, 10:05 часа 371 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Две земетресения бяха регистрирани през нощта в района на Бездан в Сърбия, като по-силният трус достигна магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер, съобщи Републиканският сеизмологичен институт, цитиран от БГНЕС.

Първото земетресение е станало около 2:30 часа, като епицентърът му е бил на дълбочина около 15 километра, в района между Бездан и Бачки Моноштор, близо до Специалния резерват „Горње Подунавље“. Засега няма данни за нанесени щети.

По информация на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 4,3 и е регистриран в 2:35 часа, с епицентър близо до Купусина, на дълбочина около 10 километра.

Около 10 минути по-късно е последвал втори, по-слаб трус с магнитуд 2,5 по Рихтер, чийто епицентър е бил в самия Бездан на дълбочина около 8 километра.

Спасиана Кирилова Редактор
