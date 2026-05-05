Сланата и черешите не питат кой е на власт: Държавата няма да позволи масови фалити на овощарите

05 май 2026, 10:15 часа 264 прочитания 0 коментара
Слана унищожи Кюстендил. Ние ще си свършим работата - няма да позволим масово фалити и загиване на овощарите. Това обяви в свое обръщение във Фейсбук служебният министър на земеделието храните и горите Иван Христанов.

"Мъчно ми е, защото за втора поредна година, климатът удари черешите. За цялата минала година съм си купил само веднъж - вносни. Цените са непоносими, а в сравнение с нашите череши са направо безвкусен картон", написа още министърът.

Държавата ще си свърши работата

"Паднаха слани в кюстендилско. Сливите заминаха, част от черешовите насаждения заминаха, част от ябълките. Обикновено това е моментът, в който се започва "Къде е държавата?". Държавата ще си свърши работата, защото до края на седмицата нашите служби трябва да отидат и да направят огледи", заяви Христанов.

Той посъветва земеделците да си правят застраховки, защото в такива случаи това е начинът централната власт да ги компенсира. Той допълни, че пострадалите трябва да са спокойни, защото въпреки предстоящата смяна на властта, работата ще бъде свършена.

"Нека хората от Кюстендил не се притесняват, защото да, идва смяна на кабинета, но сланата и черешите не питат за смяна, така че всеки да отиде и да си пусне искане за оглед. Но това е и моментът, в който трябва да си припомним, че държавата поема една добра част от застраховките. Последните няколко години са много тежки - суши, слани и градушки, това е добър момент, за да разберем, че застраховките са необходими. А държавата ще си свърши работата", заяви той.

Щетите са сериозни

Сериозни щети върху овощните насаждения в страната нанесе рязкото застудяване през последните дни.

Проблемът е много сериозен, като в някои райони измръзнаха до 50% от насажденията, алармират от Браншовата камара плодове и зеленчуци.

В района на Кюстендил половината плодни дръвчета са измръзнали. В област Стара Загора пък жертва на студа са и около 10% от овошките. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Това представлява непредвиден удар за родните земеделци и крие риск за българската продукция тази година.

 

Земеделци Кюстендил Овошки Иван Христанов
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
