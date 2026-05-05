ЦСКА с нова мисия! Търси се играч, който липсва от години

Ръководството на ЦСКА вече работи по лятната трансферна селекция. Според колегите от "Тема Спорт" "армейците" ще привлекат между 4-ма и 6-ма нови футболисти. В Борисовата градина са приоритизирали взимането на типичен №10. "Червените" искат задължително да се подсилят с качествен плеймейкър, какъвто от години липсва на тима. Вероятно той ще бъде чужденец от типа на Тиаго Родригес. Както е известно, в плановете на столичния гранд попадат още Ивайло Чочев и Диниш Алмейда.

Трансферните планове на ЦСКА

Освен това през лятото заради новото правило за млади български играчи до 23 години ЦСКА ще се подсили и с родни таланти. Ще има и доста напускащи, сред които Улаус Скаршем, Адриан Лапеня, Иван Турицов и Илиан Илиев. Раздялата с Иван Турицов и Илиан Илиев ще бъде най-лесна за ЦСКА, тъй като двамата имат договори с клуба до края на настоящия сезон. Те обаче няма да получат предложения за нови контракти и през лятото ще си съберат багажите като свободни агенти.

Най-трудна ще бъде раздялата с Адриан Лапеня и Улаус Скаршем. Първият има договор до 2028-ма, докато контрактът на норвежеца е до лятото на 2027-ма. От ЦСКА ще опитат да ги продадат някъде след края на сезона. Ако това не се случи, то шефовете на столичани ще започнат преговори с тях за прекратяването на споразуменията им по взаимно съгласие.

