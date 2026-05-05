Лудогорец, а сега накъде?

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Край! Хегемонията на Лудогорец в българския футбол официално приключи. За първи път от 14 години насам „орлите“ ще завършат сезона без спечелен трофей. Разградчани сдадоха титлата на Левски, а също така отпаднаха от турнира за Купата на страната след загуба и равенство с ЦСКА на 1/2-финалите. За капак „зелените“ загубиха и визитата си на „армейците“ в Първа лига, а това може да се окаже решаващо за мястото им в Европа през следващата кампания.

Ако можем да обобщим с няколко думи случилото се в Лудогорец през този сезон, то би звучало така: „Царят е гол!“. И тук идва логичният въпрос: „А сега накъде?“. За всички фенове на футбола в България бе ясно, че рано или късно господството на „орлите“ ще приключи. Бе въпрос единствено на време. Но никой не очакваше то да свърши по този начин – без трофей и с голяма вероятност без участие в евротурнирите.

Лудогорец остана без трофей

Лудогорец стартира сезона в Първа лига много слабо, а това позволи на Левски да вземе сериозна преднина на върха в класирането. Последва уволнението на треньора Руи Мота, който успя да обърка всичко, което можеше. На негово място дойде Пер-Матиас Хьогмо. Норвежецът опита да стабилизира тима и донякъде успя. Проблемът бе, че е прекалено късно. „Орлите“ отпаднаха от Европа и се концентрираха единствено в родните турнири.

Поразията обаче вече бе направена. Лудогорец на няколко пъти получи подаръци от други родни тимове, които взимаха точки от Левски, но разградчани така и не се възползваха. Затова и на „Хювефарма Арена“ решиха да се концентрират в турнира за Купата. За съжаление на феновете на „орлите“, техните любимци и там „удариха греда“. ЦСКА бе по-мотивираният тим на 1/2-финалите и логично отстрани съперника си.

„Орлите“ са заплашени да не играят в Европа

До края на сезона в Първа лига остават 4 кръга. В тях Лудогорец ще трябва последователно да гостува на Левски, да приеме „сините“ в Разград, да гостува на ЦСКА 1948, както и да е домакин на ЦСКА в последния кръг. Всеки един от тези мачове ще бъде много труден за „орлите“. Причината е, че и трите тима ще искат „да забият последния пирон в ковчега“ на доскорошния хегемон. Лудогорец пък е опрян в стената и трябва да печели всичките си срещи до края на шампионата, за да може да се класира в Европа.

И така се връщаме на въпроса от началото: „А сега на къде?“. Ясно е, че слабият сезон на Лудогорец ще доведе до сътресения в клуба. В Разград не са свикнали да са от губещата страна, но сега ще трябва да се примирят с тази позиция. Шефовете на „зелените“ със сигурност ще трябва да направят множество промени, за да може отборът да бъде конкурентен на Левски и ЦСКА. И тук не говорим само за привличане на класни футболисти.

ЦСКА и Левски вече имат сериозни собственици

В момента Левски и ЦСКА, които през последните 15-ина години бяха в тотален нокдаун, започнаха да се събуждат. Двата най-обичани отбора у нас вече имат нови собственици, които разполагат със сериозни средства и са готови да инвестират в играчи, стадиони, бази и т.н. Тъй че в Лудогорец загубиха най-голямото си предимство, което ги отличаваше от останалите – предимството на финансовия ресурс.

Затова и в Разград трябва да помислят как отново да са пред ЦСКА и Левски. Ясно е, че с публика няма как да стане. Значи трябва да се обърне внимание на спортно-техническата и ръководната част в клуба. Не искам да давам акъл на „орлите“, но в последните няколко години изглеждаше, че те се бяха пуснали по течението и очакваха да печелят титли и купи по инерция.

Трябва да се помисли за проветряване на високите етажи в клуба

До голяма степен основна вина за това има оперативното ръководство в лицето на Ангел Петричев, Георги Караманджуков и другите директори на „Хювефарма Арена“. Затова и може би трябва да се помисли за проветряване на високите етажи в клуба. Някои играчи също изглеждат изчерпани – Бърнард Текпетей, Антон Недялков, Георги Терзиев, който през годините трупа титли във визитката си, но за сметка на това може да се похвали с 3-4-5 мача за цял сезон.

В Лудогорец трябва да преосмислят и кадровата си политика. В последните години „орлите“ привличат скъпи играчи от чужбина, които обаче невинаги отговарят на очакванията. Справка – Филип Калоч, Ерик Биле, завръщането на Руан Крус и още, и още. Да, понякога разградчани уцелват право в десетката, каквато е ситуацията с Петър Станич, но това вече е рядкост. Освен това в последно време изглежда, че в Лудогорец са по-концентрирани в продажбата на водещите си играчи с цел реализиране на печалба, за сметка на резултатите, а това никога не е добра тактика – поне на терена.

В Лудогорец със сигурност предстоят промени

Със сигурност през лятото в Лудогорец предстоят доста промени. „Орлите“ бяха създадени с една-единствена цел – редовно участие в групите на Шампионска лига. Сега обаче отборът е изправен пред заплахата да не играе дори в Лигата на конференциите. А това няма да се понрави на собствениците.

Каква е съдбата на Лудогорец, предстои да разберем. Но е ясно, че хегемонията приключи. Сега ги очаква много работа, за да могат „орлите“ да са конкурентноспособни на Левски и ЦСКА и новите им здраво подплатени собственици, които не пестят средства, за да ги превърнат отново в грандовете, които бяха.

Ако не бъде намерено решение на проблемите, разградчани ще се завърнат в небитието на българския футбол. И ще си „играйкат“ по села и паланки, а от тях ще остане само спомен за един отбор, който 14 години доминира, но така и не успя да надгради постигнатото и да се превърне в гранд.

Автор: Бойко Димитров

