Край на спокойствието при еврото: Обрат в курса след празниците

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя нов обрат, като вече е стабилно над психологическата граница от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло бе на значително по-ниски стойности през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток и той продължава да влияе върху еврото.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1732 долара или над нивото от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс на еврото от 1,1702 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 6 април, когато беше на ниво 1,1507 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 8 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1714 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.