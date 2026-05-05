"Мистерията на българските гласове" с Джо Дюплантие от Gojira в изумително метъл парче (ВИДЕО)

05 май 2026, 10:25 часа 300 прочитания 0 коментара
Снимка: Добрин Кашавелов и Getty Images; колаж: Actualno.com
България отново може да се гордее, защото "Мистерията на българските гласове" не просто "пробива" в световната музика, но все по-често и все по-запомнящо се участва в съвременните музикални процеси. И по-конкретно - българските гласове стават част от метъл историята при това "рамо до рамо" с един от емблематичните вокалисти в жанра - Джо Дюплантие от Gojira. Следват подробности.

Композиторът Беър Маккриъри обяви продължение на проекта си от 2024 г. "The Singularity", в което участват множество звезди, и на което е дал свързващото заглавие "The Singularity: Ekleipsis". Едно от големите имена, които той е привлякъл, е Джо Дюплантие от Gojira, който изпълнява гост-вокали в новия сингъл от албума "Black Box".

Маккриъри — известен с музиката си за "The Walking Dead" и "The Lord of the Rings: The Rings of Power" — внася в парчето тежки китарни рифове и много тежест, както и очарователно призрачните хорови вокали, предоставени от "Мистерията на българските гласове". Дюплантие реве и бушува над неизказани руини и размишлява върху опустошителна решителност.

Силно начало на новия албум

"Имам нужда от повече кинематографичен метъл в живота си!", заяви Маккриъри в изявление, добавяйки, че той и брат му, вокалистът и продуцент Брендан Маккриъри, са разширили темите на "The Singularity", "и този път албумът е още по-рок". "Брат ми... и аз отново бяхме възхитени да си сътрудничим с редица вдъхновяващи артисти за този албум, като всеки от тях допринесе за проекта със своята уникална музикална индивидуалност и гледна точка", продължава той, като добавя за съвместната работа с Дюплантие: "Тя съчетава моя кинематографичен опит с характерния вокал на Джо, хармонизирани прекрасно от легендарния женски хор "Мистерията на българските гласове".

Вдъхновен в еднаква степен от алтернативните групи от 90-те, източноевропейската народна музика, симфоничните филмови саундтраци и прогресивния метъл, "Black Box" обобщава епичния мащаб на Ekleipsis, като едновременно с това отваря вратата към останалата част от албума."

В предстоящия албум "The Singularity: Ekleipsis" участват като гости Алиса Уайт-Глуз от Blue Medusa, Йенс Кидман от Meshuggah, барабанистът на Red Hot Chili Peppers Чад Смит, китаристът на Polyphia Тим Хенсън, Клаудио Санчес от Coheed and Cambria, китаристът и вокалист на Fall Out Boy Патрик Стамп, Стюарт Коупленд от The Police и други. Албумът излиза на 31 юли чрез Sparks & Shadows Records и Mutant, пише "Revolver Mag".

метъл Мистерия на българските гласове Gojira Джо Дюплантие Беър Маккриъри
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
