"Присмиването над хора е първобитно - не е редно най-големите либерали да се превръщат в присмехулници"

"От вчера насам гледам разпространяването на снимки и видеа на Волен Сидеров. Насаладата от погрома над личността (защото това, дето се вижда нa кадрите е само погром над личността) не прави чест на никого. Подобно "зрелище" за сметка на нечние достойнство (без значение как е загубено) може да забавлява вече бившия електорат на Сидеров. Не е редно обаче най-големите защитници на либералната идея да се превръщат в присмехулници. Особено, когато става дума за болест (за това става дума)."

Това написа в профила си в социалните мрежи журналистът Полина Паунова по повод инцидента с бившия лидер на партия "Атака", който бе намерен в безпомощно състояние в понеделник следобед в столицата. Тя коментира множеството обиди и критики към Сидеров от страна най-вече на представители на демократичната общност.

"Изобщо - присмиването над хора (каквито ще да бъдат те) е толкова първобитна забава, че ме досрамява повече като чета подигравките, отколкото като гледам повода за тях", пише още тя.