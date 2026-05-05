Не пипай това, което работи: Левски избра къде ще се готви за Шампионска лига

Новият шампион на България Левски по всяка вероятност отново ще проведе лятната си подготовка в Правец. Именно там Хулио Веласкес проведе лагер през миналия сезон. Тогава испанецът е останал доволен от условията - и като хотелска част, и като добре подготвени терени. Затова неговото лично решение клони към нова подготовка там. Информацията е на колегите от "Тема Спорт". Така Правец ще се оказа начална станция по пътя към Шампионска лига.

"Сините" ще опитат този сезон да достигнат до същинската фаза в някой от евротурнирите. Те почти сигурно ще бъдат непоставени в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. За тях ще е много важно да преодолеят тази фаза. Защото след това ще могат да си позволят две отпадания – при такова в ШЛ ще отидат в квалификациите за Лига Европа. А при провал и в тази надпревара ще се преместят в третата – Лига на конференциите. Ако Левски обаче бъде отстранен на старта на Шампионската лига, може да отиде във втория кръг на ЛК, обясняват от "Тема Спорт".

Междувременно ръководството на Левски реши какво ще е бъдещето на централния си нападател Мустафа Сангаре. Според колегите от "Тема Спорт" "сините" ще задържат 27-годишния таран. Това е и желанието на старши треньора Хулио Веласкес. Твърди се, че самият французин също иска да остане на "Герена" след спечелената титла, за да играе в Шампионска лига. Договорът на Сангаре е до лятото на 2027 година.