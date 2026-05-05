Ще ви увеличим пенсията: Как измамници обират пенсионери

За нови опити за измама на възрастни хора алармират от ОДМВР-Шумен. 90-годишна жена, която живее в шуменския квартал „Дивдядово“ била посетена вчера в дома си от непознат мъж, който ѝ предложил съдействие за увеличаване на пенсията.

Казал ѝ, че срещу сумата от 170 евро пенсията ѝ ще бъде увеличена с 320 евро. Жената не разполагала с такава сума и му дала 50 евро. Непознатият обещал да съдейства за увеличение с около 100 евро, след което си заминал.

Още: През мобилното приложение: Разкриха схема за кражба на хиляди евро с фалшиви лични карти (ВИДЕО)

Има и друг подобен случай в същия квартал, при който мъж е предложил на възрастен човек увеличение на пенсията срещу 100 евро.

ОДМВР- Шумен напомня, че няма законов механизъм за увеличаване на пенсия срещу заплащане на частно лице. Призоваваме хората да не допускат в домовете си хора, които не познават.

Още: Измамни съобщения за "данъчно възстановяване": НАП предупреждава

Не предоставяйте пари на непознати, независимо от обещанията, които ви дават. При подобни предложения трябва да бъдете изключително внимателни- това са опити за измама.

Призоваваме близките на възрастни хора да разговарят с тях и да ги предупредят за подобни схеми. При съмнения за измама или извършено престъпление сигнализирайте незабавно на телефон 112 или в близкото районно управление, призовават от полицията.

Още: Пенсионери загубиха 95 хиляди евро в Хърватия