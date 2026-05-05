“Ел Класико ще реши титлата! И като всички дадохме победа за тях, пак няма да стане“: Прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)

Кой не обича титла, решена в директен сблъсък между първия и втория. И то в Ел Класико. Именно това може да видим в Испания, където в неделя, на 10 май, от 22 ч. българско време Барселона приема Реал Мадрид в дерби, което може да реши титлата в Ла Лига. Ако каталунците не загубят, математически няма кой да ги измести от първото място до края на сезона. Но в последните издания на “Точно попадение“, в сегмента с прогнози “В мишената“, се заформи една лоша поличба, която може да забави титлата на Барселона.

В последния епизод на “Точно попадение“ сегментът с прогнози “В мишената“ предложи много интересни сблъсъци, които спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Янко Станчев и Николай Илиев да предрекат. Последният от тях беше именно Ел Класико. Както вече стана ясно, то може да реши титлата в Ла Лига, като това беше отбелязано и в студиото от Николай.

Всички прогнозираха победа за Барселона, но дали ще се случи?

Именно той започна с прогнозите – 3:2 за Барселона. Янко отбеляза, че в последните години се заформя тенденцията единият отбор да разгромява другия в Ел Класико. Той също мисли, че каталунците ще победят и предрече 4:0 за тях. След като ефектът на изненада от разгромната прогноза мина, Бойко и Стефан също дадоха прогнозите си – 2:1 и 3:2, все за Барселона. И тук Николай се усети за опасността каталунците да не станат шампиони още тази седмица – когато всички в студиото прогнозират един отбор да победи, това не се случва.

Останалите мачове, които Стефан, Бойко, Янко и Николай прогнозираха бяха реванша от 1/2-финалите в Шампионска лига между Байерн Мюнхен и ПСЖ, както и сблъсъците от Първа лига между Спартак Варна и Добруджа и ЦСКА 1948 и ЦСКА. Кой ще бъде финалист в Шампионска лига. Ще успеят ли Спартак и Добруджа да се спасят от изпадане? И кой ще бъде победител в червеното дерби? Какво мислят Стефан, Бойко, Янко и Николай по тези въпроси, можете да видите в най-новия епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

