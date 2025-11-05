Войната в Украйна:

Европейските борси се движат разнопосочно след срива на Уолстрийт

05 ноември 2025, 12:01 часа 323 прочитания 0 коментара
Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат разнопосочно в предобедната търговия на фона на нарастващите опасения за твърде високата пазарна оценка на технологичните компании и срива на Уолстрийт снощи, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 96,37 пункта или 0,4 на сто до 23 852,74 пункта към 11:15 часа българско време.

Парижкият CAC 40 спадна с 0,99 пункта или 0,1 на сто до 8066,54 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 5,27 пункта или 0,05 на сто до 9720,23 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изгуби 0,43 пункта или 0,08 на сто до 570,15 пункта.

