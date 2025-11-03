Европейските борси започнаха седмицата в зелено

Основните европейски борсови индекси се повишават в търговията преди обед на новата седмица и месец, докато инвеститорите очакват решенията на централните банки и нови корпоративни отчети, предаде БТА.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 нарасна с 0,4 на сто до 574,3 пункта преди обед

Във Франкфурт индексът DAX се повиши с 195,35 пункта или 0,82 на сто до 24 153,65 пункта.

В Париж CAC 40 прибави 21,13 пункта или 0,26 на сто до 8142,2 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 15,65 пункта или 0,16 на сто до 9732,9 пункта.

