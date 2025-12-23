Спорт:

След като Макрон показа мускули: Джей Ди Ванс отиде да тренира с военноморските тюлени (СНИМКИ)

На 22 декември 2025 г. вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс проведе 90-минутна тренировка с военноморските тюлени — елитните специални сили на ВМС на САЩ — във военноморската база Колорадо в Калифорния.

Те бяха снизходителни към мен, призна Ванс в социалната мрежа Х. Въпреки това катеренето по въже, носенето на дървени трупи и бягането по плажа са го накарали да се почувства "като ударен от товарен влак", бе откровен той.

В Колорадо е основната база за тренировъчната програма BUD/S на военноморските тюлени, известна с изключително тежкия си режим. 

Припомняме, че тези дни и френският президент проведе тренировка с военните в Абу Даби: Макрон си взе почивка от Брижит, отиде да тренира с войници (ВИДЕО)

Елена Страхилова
