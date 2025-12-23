След като Макрон показа мускули: Джей Ди Ванс отиде да тренира с военноморските тюлени (СНИМКИ)

На 22 декември 2025 г. вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс проведе 90-минутна тренировка с военноморските тюлени — елитните специални сили на ВМС на САЩ — във военноморската база Колорадо в Калифорния.
Те бяха снизходителни към мен, призна Ванс в социалната мрежа Х. Въпреки това катеренето по въже, носенето на дървени трупи и бягането по плажа са го накарали да се почувства "като ударен от товарен влак", бе откровен той.
В Колорадо е основната база за тренировъчната програма BUD/S на военноморските тюлени, известна с изключително тежкия си режим.
Just finished PT with the Navy SEALs for 90 minutes (I'll post some photos when I get them). They took it easy on me and I still feel like I got hit by a freight train.
So grateful to all of our warriors who keep us safe and keep the highest standards anywhere in the world!
