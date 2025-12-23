Свършва ли водата в Хърватия: Правителството тайно разпредели цистерни от запасите

Съмнения за проблем с водата предизвиква правителствено заседание в Хърватия, на което тайно се разпределят многофункционални цистерни за питейна вода от стратегическите запаси. Решениетои е станало на закрито заседание, а материалът е класифициран като „строго секретно“ и не може да бъде публикуван, научаваме от материал в хърватската медия "Индекс". В медията и други хърватски издания няма повече информация по въпроса.

Липсата на информация води до спекулации - има ли проблем с водата, задава ли се безводие, тъй като не е ясно защо се разпределят тези цистерни, както и къде точно се разпределят.

Припомняме, че в много страни на Балканите, сред които части от Гърция, Турция и България имат проблеми с безводието. Всичко това се дължи на климатичните промени и засушаването, но и на остарялата инфраструктура.

Други точки от закритото заседание

Членовете на правителството бяха устно информирани за състоянието на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в Република Хърватия.

Приети са прегледи на предложения за закони и подзаконови актове, с които Хърватия ще приеме достиженията на правото на ЕС за 2025 г. Това е редовен отчет за свършеното в процеса на приемане на достиженията на правото на ЕС, съобщи правителствената служба за връзки с обществеността. ОЩЕ: Молитви за дъжд в Кипър: Язовирите спадат драстично