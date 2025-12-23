Този участник в коледната трапеза е виновник за подутия ни стомах

Коледните ястия са известни с това, че са обилни, но най-тежките ястия не винаги са тези, които се усвояват най-трудно. Всъщност, някои от храните, които причиняват най-голямо подуване, газове и тежест, остават напълно незабелязани, защото са част от обичайното меню. Един от най-ясните примери е руската салата, както и други подобни ястия, които смесват картофи, протеини и големи количества майонеза. Към това се добавя и класически десерт като панетоне. Резултатът е бавно храносмилане, ферментация в червата и усещане за подуване на корема, което се появява часове по-късно.

Виновниците за подуването

Снимка: iStock

Руската салата с майонеза е начело в списъка. Майонезата е богата на мазнини емулсия, която, когато се смеси с картофи и месо, забавя значително храносмилането. Този тип ястия изискват голямо усилие от жлъчния мехур и могат да предизвикат усещане за тежест, газове и подуване на корема, дори при хора без проблеми с храносмилането.

Още: Как влияе греяното вино на кръвната захар

Друга проблемна комбинация е панетоне с горещ шоколад. Панетоне съдържа мая, захари и мазнини, които вече са плътни. Ако се комбинира с горещ шоколад (гъст и мазен), изпразването на стомаха се забавя още повече, което благоприятства ферментацията и появата на газове.

Още: Храни, които трябва да пропуснете на Коледа, ако сте с висока кръвна захар

Проблемни са и сладко-киселите сосове, които са много често срещани в ястията по това време на годината. Смесването на мазнини с прости захари може да дразни лигавицата на червата и да повиши киселинността, което води до киселини и дискомфорт. Освен това има и пържени храни (като кюфтета или панирани храни), които са трудни за смилане поради високото си съдържание на мазнини, и преработени меса, които са богати на сол и добавки и способстват възпаленията и задържането на течности.

Как да избегнем подуването

Снимка: iStock

Можете да се насладите на празниците без това неприятно усещане, но за да постигнете това, трябва да се пожертвате малко по това време на годината. Обикновено експертите препоръчват да се ограничи консумацията на мазнини и захари, въпреки че по време на празниците това е сложно. За да го направите, изберете печени или приготвени на пара храни, които са по-леки и по-питателни.

Още: Перфектното празнично предястие: Невероятно вкусни пълнени яйца

Освен това, бъдете внимателни с комбинациите, които правите. Тежките храни и газираните напитки могат да влошат дискомфорта ви. Препоръчително е също да си отделяте време, за да ядете и да смилате храната спокойно и търпеливо, както и да се хидратирате ефективно между храненията, а не само по време на хранене, тъй като стомашните сокове може да не се разтварят правилно. И преди всичко, наслаждавайте се на тези моменти със семейството, приятелите и близките си, пише "Marca".