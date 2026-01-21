Лайфстайл:

Еврото премина невиждана скоро граница

21 януари 2026, 09:27 часа 444 прочитания 0 коментара
Еврото премина невиждана скоро граница

Курсът на еврото спрямо щатския долар рязко се вдигна в началото на седмицата, като европейската валута премина невижданата от началото на годината граница от 1,17 към американската. По този начин еврото бързо се отдалечи от най-ниския си курс от месеци към долара, който регистрира в края на миналата седмица. В този период доларът за кратко се бе вдигнал от най-значителния си спад за последните три седмици.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1721 долара или близо до нивото от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 21 януари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1728 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Още: Пълен обрат в курса на еврото през новата седмица

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес