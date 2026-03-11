Войната в Украйна:

Любомир Кючуков: Режимът в Иран много трудно ще бъде свален с външна намеса

11 март 2026, 7:32 часа 158 прочитания 0 коментара
Любомир Кючуков: Режимът в Иран много трудно ще бъде свален с външна намеса

Напрежението в Близкия изток ескалира. Единадесет дни след началото на ударите срещу Иран, Вашингтон предупреди, че днес Съединените щати ще нанесат най-интензивните атаки от началото на кампанията. Проблемът е голям и преди всичко е политически. Въпросът е кога ще свърши войната. Два фактора определят това - колко дълго Иран ще запази възможностите си да нанася ответни удари и дали и кога Доналд Тръмп ще обяви, че целите на войната са постигнали и ще я приключи, заяви директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков в предаването "Денят ON AIR".

Още: Въпрос за сринатото девическо училище вбеси говорителката на Тръмп. Пентагонът си купил мебели и омари за стотици милиони (ВИДЕО)

Основният ресурс на Иран е Ормузкият проток

Снимка: Getty images

Още: Три сценария за света: Какво следва след войната в Иран?

Според него основният ресурс на Иран е Ормузкият проток.

"Това, което Иран се опитва да следва като стратегия, е да нанесе максимално щети върху САЩ и Израел, да ангажира страните от района, които предоставят базите си, в конфликт, на който трябва да се търси възможно най-бързо краят и да се стигне до ситуация, в която, ако Иран не капитулира, това ще бъде счетено като победа", анализира експертът за Bulgaria ON AIR.

Всеки ден се заявява, че ударите ще са най-динамични, изтъкна дипломатът.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Това, което режимът в Техеран се опитва да направи, е да сложи знак за равенство между себе си и държавността в Иран. Обществото се консолидира - идват достатъчно сигнали и от протестиращите, че когато на карта е поставена държавността на Иран, въпросът изглежда по различен начин. Наблюдава се и радикализация в обществото, която излиза извън границите на Иран. Режимът много трудно ще бъде свален с външна намеса. Примерът с Венецуела е неизпълним в Иран", обясни Кючуков. По думите му има непоследователност във външната политика на Доналд Тръмп.

"Докато целите на Израел са военно-политически, на САЩ са геополитически. Израел се опитва не просто да унищожи ядрената програма на Иран, а да няма възможност тя да бъде възстановена. САЩ искат да установят контрол - послушно правителство в Иран и върху неговите ресурси. Затварянето на Ормузкия проток е по-скоро заплаха, отколкото блокиране. Ударите върху производствени мощности в съседни държави нанасят сериозен удар върху световната търговия, от които страда на първо място Европа, след това страните от Далечния изток", посочи директорът на Института за икономика и международни отношения.

Още: Нетаняху отново призова иранския народ да свали режима

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Любомир Кючуков война Израел война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес