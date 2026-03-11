Тандемът "Борисов-Пеевски" не се е разбрал кой да е следващият: Бивш правосъден министър даде рецептата за Сарафов

"Много лесно може да бъде изпълнен Законът за съдебната власт и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) просто трябва да смени изпълняващия функциите главен прокурор. Прокурорите са 1500 човека и поне няколкостотин могат да заемат тази длъжност. Нека Прокурорската колегия изпълни закона и да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. Моите очаквания са, че няма да изпълнят закона, защото за олигархичния тандем "Борисов-Пеевски" Борислав Сарафов е много удобен и не са се разбрали кой да бъде следващият", заяви бившият министър на правосъдието, а сега народен представител от ПП-ДБ Атанас Славов пред БНТ. Още: Сарафов е контрагентът на Борисов и Пеевски: Дончева за октопода в съдебната власт

Припомняме, че Борислав Сарафов незаконно заема поста на изпълняващ функциите главен прокурор от доста време и от няколко съдебни състава бе наречен "Г-н Никой".

Каква е рецептата за свалянето на Сарафов?

Снимка: БГНЕС

Славов посочи, че главният прокурор винаги се е избирал политически и в сговор.

"Главният прокурор ще бъде избран от нов ВСС и се надявам, че след предсрочните парламентарни избори да има мнозинство, което да стартира процедурата по избор на нов ВСС", надява се бившият правосъден министър.

Той бе категоричен, че ПП-ДБ са готови да участват в избора на нов ВСС. "Първо трябва да бъде избран нов ВСС, където парламентарната квота да бъде деполитизирана, изтъкнати професионалисти, с интегритет и авторитет, като след това да се премине към избора на нов главен прокурор", каза Славов, като уточни, че ПП-ДБ нямат кандидат за нов главен прокурор.

Атанас Славов като бивш правосъден министър не изключва и хипотезата Сарафов да иска да си тръгне от поста на изпълняващ функциите главен прокурор, но просто да не го пускат.

Той смята, че "някакви среди и политици с влияние" се опитват да оказват натиск върху българския европрокурор Теодора Георгиева. Петьо Еврото е участвал в целия процес, по думите на Славов и призова прокурорите да започнат да говорят и да разкриват схемите на влияние, като преди това им се осигури институционална защита.

"Механизъм за защита има, но проблемът е, че органът, който да гарантира форма на защита - ВСС е дълбоко заспал, дълбоко неадекватен, особено в прокурорската му част", каза още Атанас Славов. И напомни за нападението на прокурор Иво Илиев с чук.

