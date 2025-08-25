Еврото премина важна психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото спрямо долара отново е над психологическата граница от границата от 1,17, след известен спад в края на миналата седмица. Преди това пък европейската валута имаше силни последни две седмици, като се задържаше трайно над нивото от 1,16 към долара. А през месец юли еврото дори достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1706 долара или над курса от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1608 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1766 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.