Еврото започна седмицата с обрат в курса спрямо долара

Курсът на еврото спрямо долара пое нагоре тази сутрин, след спад в петък вечер, но все още е под нивото от 1,17 към американската валута. За разлика от началото на месеца, когато регистрира спад, невиждан от около два месеца, от началото на август. А през септември еврото беше достигнало високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,167 долара или под курса от петък.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 20 октомври /валутен калкулатор/

ЕЦБ определи в петък референтен курс на еврото от 1,1681 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 14 октомври, когато беше на ниво 1,1548 спрямо долара.

Още: Рязка промяна в курса на еврото към долара

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута е със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.