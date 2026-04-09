Финансовото министерство ще направи публични 7000 обществени поръчки за 30 млрд. евро

Министерството на финансите ще направи публични всички обществени поръчки в държавата, като те ще бъдат публикувани в сайта на ведомството. Това съобщи на брифинг днес служебният министърът на финансите Георги Клисурски. Става въпрос за над 7 хил. обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро, уточни той. По думите на министъра, е изискана от всички ведомства информация за обществените поръчки, за да може там където има проблемни такива да бъдат спрени.

"Вече установихме нередности при някои поръчки, но днес ще публикуваме абсолютно всички над 7 000, за да може да се осъществява граждански контрол върху публичните разходи", обясни финансовият министър.

За 1 104 поръчки, освен стойността, са предоставени и данни за вече извършените разплащания и изплатените аванси – това е сума, преведена без предоставена услуга.

За 6 000 от поръчките има сключени договори, а за 1 000 поръчки - все още нямат такива. "Ние сме призовали тези 1 000 поръчки да се разгледат, и там, където се установи, че документацията не е изрядна, да се коригира или прекрати", закани се министърът.

Над 4,4 милиарда евро изплатени аванси

Клисурски отчете, че от тези 30 милиарда евро, над 4,4 милиарда евро са за платени аванси. "Голяма част от тях са към Министерство на отбраната и Агенция „Пътна инфраструктура“. "Например за проекта „Хемус“ към АПИ има 1 милиард евро аванси", посочи министърът.

По думите му се наблюдават прекалено високи аванси - над 140 поръчки са с аванс 50 на сто от стойността и 330 с 20 на сто.

"Направили сме и няколко таблици с големи общи поръчки - те са 820. Има и информация за дължимите средства, които трябва да се разплатят тази година - 5,6 милиарда евро. Това е важно за бюджета за 2026 г., за да се види дали тези разходи могат да бъдат покрити, и евентуално някои да отпаднат", подчерта Клисурски.

Вече са възложени 62 инспекции за поръчки, при които има проблеми, съобщи още служебният финансов министър.