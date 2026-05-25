Русия за малко да свали самолет с британския министър на отбраната на борда

Сигналът на самолет на Кралските военновъздушни сили с британския министър на отбраната на борда е бил заглушен, докато е прелетял близо до руската граница по-рано тази седмица, съобщи BBC. Джон Хийли пътувал обратно към Обединеното кралство в четвъртък след като е посетил британски войници в Естония, когато се е случил инцидентът, съобщи първо „Таймс“. Смята се, че Русия стои зад атаката, което означаваше, че пилотите е трябвало да използват различна навигационна система, тъй като GPS-ът на самолета е бил деактивиран по време на тричасовия полет.

Инцидентът се е случил ден след като стана ясно, че два руски военни самолета „многократно и опасно“ са прехванали шпионски самолет на Кралските военновъздушни сили над Черно море миналия месец.

Не е известно дали Хийли е бил целенасочено атакуван, но вестникът съобщава, че траекторията на полета е била видима на уебсайтове за проследяване на самолети. ОЩЕ: Войната се приближава към Европа: Иран изстреля ракети срещу Кипър, движение в Турция (ВИДЕА)*

Заглушаването на самолети от Русия

През септември 2025 г. предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив, съобщи тогава британският в. "Файненшъл таймс". Наложило се е пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета, пише изданието, като се позовава на свои източници. "GPS сигналът в целия район на летището изчезна", каза един от източниците. Самолетът кръжа близо час, преди пилотът да реши да го приземи ръчно, използвайки аналогови карти. Служителят описа прекъсването на сигнала като "неоспорима намеса". Кремъл, разбира се,е отрече Русия да е замесена в заглушаването. ОЩЕ: Не сме заглушавали самолета в България: Кремъл за инцидента с Фон дер Лайен

На няколко пъти през 2024 г. имаше медийни публикации в западни издания за GPS смущения в Европа, по-специално Балтийския регион. Точно там се намира руският анклав Калининград, който няма сухопътна връзка с другата сухопътна територия на Руската федерация. Подозренията са, че заглушаването на GPS се прави от Русия, заради променената ситуация в глобален мащаб поради стартираната от издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. ОЩЕ: Вече е нормално без GPS със самолет в Европа: Опитът и на испанския министър на отбраната заради Русия