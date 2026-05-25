Държавата обезопасява язовирите край Габрово (СНИМКИ)

25 май 2026, 8:17 часа 270 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на икономиката и индустрията
Две са структурите към Министерство на икономиката и индустрията, които бяха ангажирани в последните две денонощия с дейностите по обезопасяване на язовирите „Каленик“ в община Угърчин и „Сеферчер“ в община Габрово. Това са Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“ (ДПУСЯ) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съобщиха от министерството. Те са активно ангажирани с дейностите по контрол на нивата на двата язовира и оказаха пълно съдействие на министрите от Министерския съвет, работили съвместно по овладяване на последиците от наводнението в Северна България.

Осъществени са отводняване, укрепителни действия и обезопасяване на съоръженията.

Водните обеми намаляват постепенно

Екипите са били на място и вечерта, и сутринта, за да следят състоянието на съоръженията, включително и на 24 май.

Експертите съобщават и за двата язовира, че постепенно намаляват водните им нива до нормалния обем, в т.ч. и количеството преливащ воден обем. Специалистите са категорични, че няма опасност за населението и за критичната инфраструктура.

За яз. „Каленик“ уточняват, че при строежа на магистралата е възникнал сериозен проблем с образуването на т.нар. „втори малък язовир“ под истинския, поради проблеми с тръбите и отводняването на терена на строежа.

Екипите на ДПУСЯ и „Автомагистлали“ са освободили речното течение в мястото на направения от тях насип, с цел безпрепятствено провеждане на високите води след язовирната стена и недопускане на завиряване и овлажняване на въздушния откос.

Министър Пулев изказва удовлетвореност от координацията на структурите на МИИИ и на колегите си от кабинета. „Това беше сериозно изпитание, през което преминахме с високо ниво на взаимодействие. Целта ни е пълна и навременна подкрепа за хората от засегнатите общини", посочи Пулев. Той се свърза и с кметове на засегнатите общини, за да ги увери, че държавата и структурите на МИИИ са на линия денонощно, за да оказват помощ на хората.

Габрово Язовири Министерство на икономиката обезопасяване
Деница Китанова
