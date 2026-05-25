Удариха армията: Самоубийствен атентат в Пакистан уби десетки военни и семействата им (ВИДЕО)

25 май 2026, 8:28 часа 896 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-малко 20 души са загинали, а 70 други са ранени при експлозия, насочена срещу влак, превозващ военни в Пакистан, предаде BBC. Експлозията е станала в неделя сутринта, докато влакът е пътувал през гара Чаман Фатак в Куета, столицата на западния регион Белуджистан. Железопътните служители съобщиха пред BBC Urdu, че три вагона и локомотивът са дерайлирали, а два са се преобърнали. Совалката е превозвала предимно военнослужещ и техните семейства, които са се връщали у дома за празника Ид.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф остро осъди нападението, заявявайки, че „подобни страхливи актове на тероризъм не могат да отслабят решимостта на народа на Пакистан“.

Кой е отговорен за нападението?

Регионалното правителство заяви, че сепаратистка групировка „Армия за освобождение на Белуджистан“ (BLA) е отговорна за нападението, добавяйки, че това е самоубийствен атентат.

Изображения от мястото на инцидента показват изгорели и повредени вагони и близки автомобили, както и щети от бомби по близка сграда. „Влакът се е движел и на борда е имало пътници, когато е станала експлозията“, каза пред BBC Насир Ахмед, местен жител.

Очевидци съобщиха, че превозно средство, натоварено с експлозиви, се е блъснало във влака, причинявайки експлозията.

Броят на жертвите може да нарасне

Полицейски служител и служител на гражданската администрация в Белуджистан потвърдиха пред BBC Urdu, че 20 души са били убити, като има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи. Властите съобщиха, че сред загиналите има трима войници.

В социалните мрежи неофициално се съобщава за 34 жертви.

Деница Китанова
