Кабинетът "Радев":

След трагедията с дете: Ден на траур в Благоевград

25 май 2026, 9:02 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
След трагедията с дете: Ден на траур в Благоевград

Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви 25 май (понеделник), за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко, съобщи той в социалната мрежа "Фейсбук". Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание.

"Изказвам своите искрени съболезнования към семейството и близките на детето.Мислите и молитвите ми са с тях", написа още Байкушев. ОЩЕ: Кървав инцидент в Благоевград: Момиче загина на място, лекари се борят за момче

Трагедията в Благоевград

Припомняме, че вчера младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Момчето е настанено в болница с тежки травми. Инцидентът е станал в благоевградския квартал "Струмско". С

игнал за момиче, което лежи в безпомощно състояние пред жилищен блок, е получен след полунощ на телефон 112. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно, е починало. При извършен оглед на мястото, от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота.

Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на ОП. ОЩЕ: Демерджиев за трагедията в Благоевград: Празникът беше помрачен, загубихме живота на дете

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Благоевград инцидент ден на траур загинало дете Методи Байкушев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Благоевград
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес