След трагедията с дете: Ден на траур в Благоевград

Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви 25 май (понеделник), за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко, съобщи той в социалната мрежа "Фейсбук". Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание.

"Изказвам своите искрени съболезнования към семейството и близките на детето.Мислите и молитвите ми са с тях", написа още Байкушев.

Трагедията в Благоевград

Припомняме, че вчера младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Момчето е настанено в болница с тежки травми. Инцидентът е станал в благоевградския квартал "Струмско". С

игнал за момиче, което лежи в безпомощно състояние пред жилищен блок, е получен след полунощ на телефон 112. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно, е починало. При извършен оглед на мястото, от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота.

Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на ОП.