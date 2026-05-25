Наводнени, но без вода: Хиляди хора в Севлиево чакат подмяна на водопровод

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще посетят днес Севлиево, за да проверят на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните дъждове в региона, предаде БНТ. Близо 20 хиляди души в Севлиево и шест села остават без вода. Осигурена е вода за двете болници в града, както и за хора в неравностойно положение и с увреждания, които не могат да отидат на местата, където се раздава вода.

Осигурена е вода и за шестте села, които се захранват от въпросния водопровод, заявяват от общината. Засегнатите от бедствието ще получат еднократна помощ. ОЩЕ: Държавата обезопасява язовирите край Габрово (СНИМКИ)

Причините

Кметът на Севлиево Иван Иванов уточни, че причините са няколко. "Основната е огромното количество вода, което падна в целия водосбор на реките Видима и Русица. Тъй като този водосбор е огромен, това е цялата Северна и Централна Стара планина пред Балкана. И големият валеж направи така, че водата да излезе извън коритото и да причини това бедствие", добави той.

По информация на Нова телевизия става въпрос за 87 метра откъснат тръбопровод.

Областният управител на област Габрово Кристина Сидорова увери, че се работи по отстраняване на проблема. "От момента, в който се разбра, че има скъсана тръба на довеждащия водопровод, сме в контакт с министъра на регионалното развитие. Очаква се оптимистичният вариант е довечера да има вода в Севлиево, песимистичният е утре през деня да бъде пусната", каза тя.

Един човек е в неизвестност

Все още е в неизвестност 55-годишният мъж. Предполага се, че придошлите води са го отнесли. Вчера са намерени обувки, които неговият брат е разпознал като негови. Издирването обаче е било прекратено заради лошите условия, но ще бъде възобновено.

Обходено е поречието на реката, както и цялата местност с дрон, но няма резултат.

Ситуацията се нормализира

"Постепенно ситуацията се нормализира. Това каза в сутрешния блок на БНТ директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов в сутрешния блок. От думите му стана ясно, че за последното денонощие има 36 сигнала, свързани с последствия от метеорологични явления, като те са били основно в Габрово и Велико Търново, а едва 9 от сигналите са били за паднали дървета в Пловдив.

На много места обаче остава в сила бедственото положение.

Водната стихия в Дряново е нанесла щети в над 50 къщи, но най-големи се щетите по инфраструктурата. Компрометиран е емблематичния мост на Колю Фичето, а стадион е под вода. От общината призоваха за помощ от доброволци. ОЩЕ: След наводненията: Голям язовир започна да прелива