25 май в историята: Избухва Димитракиевата буна. Убит е Стоил войвода

25 май 1856 г.: Избухва Димитракиевата буна

На този ден през 1856 година в района на Северозападна България избухва въстание, наричано Димитракиева буна. То е под ръководството на Иван Кулин и Димитър Петрович.

Подготовката за този бунт започва още преди края на Кримската война. Иван Кулин и Димитър Петрович са на мнение, че с тази акция ще успеят да привлекат вниманието на великите сили към българския политически въпрос и освобождението на българския народ от поробителя. Предварителният план на въстаниците включва нападение в Белоградчик. Но заради предателство турските части ги обкръжават и разбиват четата. Димитър Петрович успява да се измъкне от обсадата. Заедно с още около 20 души той преминава на сръбска територия.

25 май 1876 г.: Убит е Стоил войвода

На този ден през 1876 година е убит Стоил войвода. Първоначално той е ранен тежко при засада в гората до с. Икисча. Там той е обграден заедно с Георги Дражев и четниците им. Близо до днешното село Близнец те са обградени и заловени. Стоил войвода е обезглавен на път за Сливен, тъй като отказва на турците да върви вързан.

През 1873 г. той първоначално сформира малка хайдушка чета в Батовската гора. С нея прави набези към Варна и Балчик. Когато четата му увеличава числеността си, той се прехвърля в Котленския балкан и от там продължава към Сливенския балкан.

През 1875 г. се установява в Румъния, където се свързва с революционната емиграция. Стоил войвода е назначен за помощник-апостол на Драгостинов и войвода на чета във Втори Сливенски революционен окръг по време на Априлското въстание. С помощта на Кондьо Кавръков и Михаил Гаджалов той изгражда лагер в Стара планина в местността Кушбунар, използван като сборен пункт за оръжие, боеприпаси и храна, както и за изходна база на сформираните въстанически чети. По време на въстанието четата му води няколко тежки сражения с турците.

