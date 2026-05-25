"Ситуацията с наводненията се нормализира": Говори главен комисар Александър Джартов

"Постепенно ситуацията се нормализира. Това каза в сутрешния блок на БНТ директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов в сутрешния блок. От думите му стана ясно, че за последното денонощие има 36 сигнала, свързани с последствия от метеорологични явления, като те са били основно в Габрово и Велико Търново, а едва 9 от сигналите са били за паднали дървета в Пловдив.

Той увери, че нивата на реките започват да намаляват постепенно. "Наблюдава се намаление на река Янтра на територията на Русенска област. Този етап на възстановяване от щетите ще отнеме продължително време", отчете още директорът на пожарната.

Защо се е наложила евакуация?

Главен комисар Джартов обърна внимание, че пожарната са се фокусирали върху опазването на човешкия живот.

Ето защо се наложила евакуация на хората с превантивна цел. "Най-критичната ситуация беше с момчето, което беше опитало да снима в селото във Великотърновско и имаше непосредствена опасност за неговия живот и здраве", добави още главен комисар Джартов.

Стана ясно, че не всички са искали да се евакуират, но пожарникарите са се справили със ситуацията.

"Като цяло културата на превенция не е особено висока. Обикновено след такива събития сравнително бързо забравяме, че са се случили", добави главен комисар Джартов.