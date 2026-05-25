Дати и часове на всички мачове от Мондиал 2026

25 май 2026, 7:30 часа
Снимка: GettyImages
Световното първенство по футбол 2026 ще се проведе между 11 юни и 19 юли в Съединените американски щати, Канада и Мексико. Домакинството на турнира ще бъде споделено между 16 града в Северна Америка - 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. Мондиал 2026 ще бъде и с рекорден брой участници - 48, a футболният свят ще може да се наслади на 104 мача в рамките на 39 дни.

Турнирът се открива с двубой между Мексико и Южна Африка на 11 юни от 22:00 часа българско време, а груповата фаза ще продължи до 28 юни, когато ще се изиграят и последните мачове от третия кръг на групите. Три от групите се отличават с равностойна конкуренция. В група C Бразилия ще трябва да покаже мощта си срещу Мароко и Шотландия, а Хаити ще мечтае за чудо. Група I събира отборите на Франция, Сенегал и Норвегия, докато в L англичаните ще премерят сили с Хърватия и Гана. Аутсайдер тук е Панама.

Програмата за всички мачове от груповата фаза на Мондиал 2026

11 юни

22:00 ч. Мексико - Южна Африка (Група A)

12 юни

5:00 ч. Южна Корея - Чехия (Група A)

22:00 ч. Канада - Босна и Херцеговина (Група B)

13 юни

4:00 ч. САЩ - Парагвай (Група D)

22:00 ч. Катар - Швейцария (Група B)

14 юни

1:00 ч. Бразилия - Мароко (Група C)

4:00 ч. Хаити - Шотландия (Група C)

7:00 ч. Австралия - Турция (Група D)

20:00 ч. Германия - Кюрасао (Група E)

23:00 ч. Холандия - Япония (Група F)

15 юни

2:00 ч. Кот д'Ивоар - Еквадор (Група E)

5:00 ч. Швеция - Тунис (Група F)

19:00 ч. Испания - Кабо Верде (Група H)

22:00 ч. Белгия - Египет (Група G)

16 юни

1:00 ч. Саудитска Арабия - Уругвай (Група H)

4:00 ч. Иран - Нова Зеландия (Група G)

22:00 ч. Франция - Сенегал (Група I)

17 юни

1:00 ч. Ирак - Норвегия (Група I)

16:00 ч. Аржентина - Алжир (Група J)

7:00 ч. Австрия - Йордания (Група J)

20:00 ч. Португалия - ДР Конго (Група K)

23:00 ч. Англия - Хърватия (Група L)

18 юни

2:00 ч. Гана - Панамa (Група L)

5:00 ч. Узбекистан - Колумбия (Група K)

19:00 ч. Чехия - Южна Африка (Група А)

22:00 ч. Швейцария - Босна и Херцеговина (Група B)

19 юни

1:00 ч. Канада - Катар (Група B)

4:00 ч. Мексико - Южна Корея (Група А)

22:00 ч. САЩ - Австралия (Група D)

20 юни

1:00 ч. Шотландия - Мароко (Група C)

3:30 ч. Бразилия - Хаити (Група C)

6:00 ч. Турция - Парагвай (Група D)

20:00 ч. Холандия - Швеция (Група F)

23:00 ч. Германия - Кот д'Ивоар (Група E)

21 юни

3:00 ч. Еквадор - Кюрасао (Група E)

7:00 ч. Тунис - Япония (Група F)

19:00 ч. Испания - Саудитска Арабия (Група H)

22:00 ч. Белгия - Иран (Група G)

22 юни

1:00 ч. Уругвай - Кабо Верде (Група H)

4:00 ч. Нова Зеландия - Египет (Група G)

20:00 ч. Аржентина - Австрия (Група J)

23 юни

00:00 ч. Франция - Ирак (Група I)

3:00 ч. Норвегия - Сенегал (Група I)

6:00 ч. Йордания - Алжир (Група J)

20:00 ч. Португалия - Узбекистан (Група K)

23:00 ч. Англия - Гана (Група L)

24 юни

2:00 ч. Панама - Хърватия (Група L)

5:00 ч. Колумбия - ДР Конго (Група K)

22:00 ч. Швейцария - Канада (Група B)

22:00 ч. Босна - Катар (Група B)

25 юни

1:00 ч. Шотландия - Бразилия (Група C)

1:00 ч. Мароко - Хаити (Група C)

4:00 ч. Чехия - Мексико (Група A)

4:00 ч. Южна Африка - Южна Корея (Група A)

23:00 ч. Кюрасао - Кот д'Ивоар (Група E)

23:00 ч. Еквадор - Германия (Група E)

26 юни

2:00 ч. Япония - Швеция (Арлингтън) (Група F)

2:00 ч. Тунис - Нидерландия (Канзас Сити) (Група F)

5:00 ч. Турция - САЩ (Ингълуд) (Група D)

5:00 ч. Парагвай - Австралия (Санта Клара) (Група D)

22:00 ч. Норвегия - Франция (Фоксбъро) (Група I)

22:00 ч. Сенегал - Ирак (Торонто) (Група I)

27 юни

3:00 ч. Кабо Верде - Саудитска Арабия (Група H)

3:00 ч. Уругвай - Испания (Група H)

6:00 ч. Египет - Иран (Група G)

6:00 ч. Нова Зеландия - Белгия (Група G)

28 юни

00:00 ч. Панама - Англия (Група L)

00:00 ч. Хърватия - Гана (Група L)

2:30 ч. Колумбия - Португалия (Група K)

2:30 ч. ДР Конго - Узбекистан (Група K)

5:00 ч. Алжир - Австрия (Група J)

5:00 ч. Йордания - Аржентина (Група J)

1/16-финали: 28 юни - 3 юли;

1/8-финали: 4-7 юли;

1/4-финали: 9-11 юли;

1/2-финали: 14-15 юли;

Мач за трето място: 18 юли;

Финал: 19 юли.

Джем Юмеров
