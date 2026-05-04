Капитанът на България легна под ножа и реши проблем, който дълго го мъчи

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов претърпя операция на големия пръст на левия крак - контузия, която го измъчва почти една година. Официалната страница на клубния му тим ПАОК публикува снимка на Десподов от болничната стая след преминалата интервенция. Проблемът се превърна в хроничен, след като възпалението се отключи преди мача с Испания от Световните квалификации през септември 2025-а година, но се оказа с по-голяма давност.

Няколко пъти Десподов опита да го отстрани с лечение, рехабилитация, инжектиране на силикон и медикаменти, но костицата на пръста така и не зарастваше. Затова на 14-и април тази година той се реши на операция, а това означаваше и край на сезона за него. Така той изпуска както мачовете на националния отбор на България през юни, така и всички срещи на ПАОК.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.



Καλή ανάρρωση και γρήγορα πίσω στα γήπεδα, Κίριλ!



Get well soon, #Mr1111! 🖤🤍#PAOK #OurWay pic.twitter.com/p5sjdSJidw — PAOK FC (@PAOK_FC) May 4, 2026

Сезонът не беше никак лесен за Десподов, макар лятото да започна с оптимизъм и перспективи, развитието донесе контузии, низходяща тенденция в представянето му и трудна битка за място в стартовия състав. Първите проблеми се появиха още през септември преди мача на българския национален отбор срещу Испания за Световните квалификации. Освен проблема с палеца на левия крак, през сезона имаше травми на глезена, с мускулите и с гърба, припомнят от БТА.

