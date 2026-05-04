Рома разгроми Фиорентина и се включи в битката за топ 3 на Серия А

Рома разгроми Фиорентина с 4:0 у дома в двубой от 35-ия кръг на Серия А. На стадион "Олимпико" Джанлука Манчини откри резултата в 13-ата минута. Малко по-късно Уесли удвои преднината на "вълците", а до почивката Марио Ермосо сякаш сложи точка на спора. В 58-ата минута Николо Пизили също се разписа. Така тимът на Гасперини събра 64 точки на петото място и се доближи на 3 от третия Милан.

Лацио победи Кремонезе

Преди това с два гола след почивката Лацио спечели с 2:1 гостуването си на Кремонезе. За "орлите" успехът е трети в последните им четири срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до осмото място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-о място в класирането с 28 пункта, на четири зад 17-ия Лече при оставащи само три кръга до края на сезона.

Двубоят започна много добре за Кремонезе, като домакините поведоха в 29-ата минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-тата минута Густав Исаксен изравни след подаване на Тиджани Нослин, който пък се оказа автор на победното попадение в добавеното време, възползвайки се от асистенция на Булайе Диа.

