Войната в Украйна:

Венци Стефанов пита феновете: Ако Маджо дойде на стадиона, и на него ли така ще скачате?

04 май 2026, 22:42 часа 724 прочитания 0 коментара

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде интервю пред колегите от Sportal.bg по повод откритата война, в която влезе с феновете на клуба. Запалянковците на столичани публикува снимки от спортния комплекс "Стоян Коцев - Кано" в квартал "Овча купел", от които прозира лошо поддържане на съоръжението. Стефанов отвърна в типичния си стил и попита привържениците дали биха скачали така и срещу финансовия благодетел на "белите" Младен Михалев.

"Славия е един от малкото клубове у нас, който залага основно на български деца"

"Славия е един от малкото клубове у нас, който залага основно на български деца и развива школата си. Не е случайно, че шест-седем наши деца са в националния отбор на България. Ултрасите и това не виждат. Пуснали снимки от комплекса - и аз имам снимки. В агитката, която псува и обижда, има хора от друга агитка, това не са слависти. Хора с татуировки, с пречупени кръстове по тях. Пак казвам, не са слависти, а фенове на друг столичен отбор. Наемници.

Парите в спорта

Но да знаят, че аз и Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия. Най-вече заради децата на Славия. Когато той каже нещо, не повтаря. Интересно ако Младен Михалев е на стадиона, и на него ли така ще скачат. Да кажа на ултрасите, че не могат да създадат разкол. Винаги сме били заедно, това е наш дом. Ако намерят купувач, да го докарат, ще го изслушаме, ще видим какви са му плановете и възможностите, не бихме дали Славия на някой прошляк или малоумник", заяви Стефанов.

ОЩЕ: Берое с важна стъпка към оставането в Първа лига след бой над Славия, феновете на „белите“ отново погнаха Венци Стефанов

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Славия Венцеслав Стефанов Младен Михалев
Джем Юмеров
Джем Юмеров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес