Венци Стефанов пита феновете: Ако Маджо дойде на стадиона, и на него ли така ще скачате?

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде интервю пред колегите от Sportal.bg по повод откритата война, в която влезе с феновете на клуба. Запалянковците на столичани публикува снимки от спортния комплекс "Стоян Коцев - Кано" в квартал "Овча купел", от които прозира лошо поддържане на съоръжението. Стефанов отвърна в типичния си стил и попита привържениците дали биха скачали така и срещу финансовия благодетел на "белите" Младен Михалев.

"Славия е един от малкото клубове у нас, който залага основно на български деца"

"Славия е един от малкото клубове у нас, който залага основно на български деца и развива школата си. Не е случайно, че шест-седем наши деца са в националния отбор на България. Ултрасите и това не виждат. Пуснали снимки от комплекса - и аз имам снимки. В агитката, която псува и обижда, има хора от друга агитка, това не са слависти. Хора с татуировки, с пречупени кръстове по тях. Пак казвам, не са слависти, а фенове на друг столичен отбор. Наемници.

Но да знаят, че аз и Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия. Най-вече заради децата на Славия. Когато той каже нещо, не повтаря. Интересно ако Младен Михалев е на стадиона, и на него ли така ще скачат. Да кажа на ултрасите, че не могат да създадат разкол. Винаги сме били заедно, това е наш дом. Ако намерят купувач, да го докарат, ще го изслушаме, ще видим какви са му плановете и възможностите, не бихме дали Славия на някой прошляк или малоумник", заяви Стефанов.

ОЩЕ: Берое с важна стъпка към оставането в Първа лига след бой над Славия, феновете на „белите“ отново погнаха Венци Стефанов