Левски реши какво ще е бъдещето на Мустафа Сангаре

Ръководството на Левски реши какво ще е бъдещето на централния си нападател Мустафа Сангаре. Според колегите от "Тема Спорт" "сините" ще задържат 27-годишния таран. Това е и желанието на старши треньора Хулио Веласкес. Твърди се, че самият французин също иска да остане на "Герена" след спечелената титла, за да играе в Шампионска лига. Договорът на Сангаре е до лятото на 2027 година.

Вероятно обаче той ще получи ново предложение за контракт. През зимата Мустафа Сангаре имаше сериозен разговор с ръководството на клуба заради засиления интерес от доста отбори, сред които египетският Ал Ахли. От Левски успяха да убедят нападателя да остане, а сега самият той няма търпение за мачовете от Шампионска лига, пишат от "Тема Спорт".

Сангаре бе преследван от травми през кампанията. Той се контузи на 1 март при победата с 4:3 над Локо София на „Герена“, когато отбеляза едно от попаденията. След това се подложи на хирургическа интервенция на коляното. През този сезон таранът има общо 29 мача във всички турнири, в които отбеляза 10 гола. Освен задържанаето на французина се очаква столичани да се подсилят сериозно това лято, за да направят дълъг рейд в евротурнирите.

