Лудогорец свали таран от първия тим и спаси сезона във Втора лига! Вихрен завърза битката, но Янтра няма спирка

Лудогорец II записа ценна победа с 2:1 при визитата си на Хебър Пазарджик в двубой от 31-вия кръг на Втора лига. Големият герой за "орлите" бе нападателят от първия тим Ерик Биле, който реализира и двете попадения за "зелените" още през първото полувреме. Той се разписа в 23-тата и 37-ата минута след две асистенции на Елисей Съров, с което даде солиден аванс на разградчани до почивката.

През втората част домакините намалиха резултата и оформиха крайното 2:1. "Зелените" се изкачиха до деветото място с 35 точки и на практика си гарантираха оставането във втория ешелон у нас.

Победи за Янтра и Вихрен

Междувременно Янтра Габрово победи ЦСКА II с 1:0. Единственото попадение в срещата реазлизира Денислав Ангелов в 37-ата минута. Нападателят засече с глава центриране на Ивайло Енчев. С този успех футболистите на Емил Луканов се изкачиха поне временно на втора позиция с актив от 57 точки.

Вихрен Сандански пък спечели с 2:1 срещу Фратрия. В 25-ата минута варненци успяха да открият резултата благодарение на грешка на вратаря на Вихрен Петър Дебърлиев. Стражът тръгна да финтира Мирослав Маринов, но нападателят му отне топката и я прати в опразнената врата. Четвърт час преди да изтече редовното време Вихрен стигна до изравнителен гол чрез Марио Ивов, който с мощен шут порази целта.

В 86-ата минута домакините направиха пълен обрат. Марио Ивов пое отляво и центрира по земя. Игор Мостовей изби с една ръка, а топката стигна до Монир Ал Бадарин, а палестинецът от границата на наказателното поле направи 2:1. Това бе трета поредна победа на Вихрен, с която отборът остава на четвърто място с 53 точки – вече на две от Фратрия и на три от второто място, което е за Янтра Габрово.

