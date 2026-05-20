Войната в Украйна:

Кабинетът "Радев" даде срок на държавните фирми да предадат 100% от печалбата си: Ще имат ли пари за модернизация?

20 май 2026, 16:18 часа 3012 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кабинетът "Радев" даде срок на държавните фирми да предадат 100% от печалбата си: Ще имат ли пари за модернизация?

Министерският съвет прие разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2025 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Отчисленията са в размер на 100% от печалбата за финансовата 2025 г. За търговските дружества с над 50% държавно участие в капитала се предвижда разпределяне на дивидент или отчисление от печалбата в размер на 70 на сто. Срокът за внасянето им е 29 май 2026 година - след девет дни.

Изключенията

От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Още: Не е шега: Служители по почтеността ще спират корупцията в държавните предприятия

Запазва се възможността за публичните дружества, дадена им през 2018 г., да разпределят и междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50 на сто от печалбата, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за внасяне на дивидента по този ред е до 15 декември 2026 г.

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент, аргументират се от Министерски съвет и добавят, че размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета, "с оглед спазване на фискалните правила и изисквания, съгласно Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж".

Още: Какво е ДКК - Държавна консолидационна компания?

Потенциалните проблеми

Внасянето на цялата печалба на държавните дружества за 2025 г. в държавната хазна е решение, което трябва да подпомогне фиска, но отново поставя въпроса дали държавните компании няма да останат без ресурс за инвестиции и развитие, пишат от Forbes България.

Този тип мярка обикновено се защитава като бърз начин за осигуряване на приходи в бюджета, без да се повишават данъци. Критиката е, че тя превръща държавните дружества в инструмент за краткосрочно фискално балансиране, вместо да им оставя ресурс за модернизация, капиталови разходи и по-дългосрочни инвестиции.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
дивидент печалба държавни предприятия държавни дружества печалби решение на Министерски съвет данък дивидент
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес