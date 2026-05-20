На фона на обещанията за съдебна реформа: Мнозинството отказа да има комисия по конституционни въпроси

Мнозинството във Временната комисия за правилника отказа да има комисия по конституционни въпроси. Всъщност става въпрос за промяна в заглавието на комисията, предложена и подкрепена от "Прогресивна България". "За" предложението гласуваха 10 депутати, без "против" и с 1 "въздържал се". Така вместо Комисия по конституционни и правни въпроси - се очертава да има само Комисия по правни въпроси в 52-ото Народно събрание.

Дебатът

"Демократична България" бяха първите, които възразиха срещу това предложение. Според тях има разум да остане старото наименование на комисията, защото това не е просто законодателна комисия в Народното събрание.

От своя страна депутатът от "Прогресивна България" Галин Дурев заяви, че едва ли наименованието на комисията би променило същностно нейната работа. "Отсъствието на думата конституционни няма да ограничи правомощията. По-добре да отпадне, за да може по-бързо да забравим опита от последните злополучни конституицонни реформи", коментира депутатът.

От своя страна Славов призова ако наименованието няма значение, то да не се променя.

Той напомни, че не всичко от конституционните промени е отпаднало и че са останали важни текстовете, че съдът е основен носител на съдебната власт и че прокуратурата трябва да е ограничена до назакателната си функция.

24 комисии в парламента

Депутатите създадоха 24 комисии, като вече няма да има Комисия по демографската политика, децата и семейството. С демографската политика ще се се занимава социалната комисия в парламента.

Комисиите, които са спомагателен орган на Народното събрание, са горе-долу разпределени спрямо структурата на Министерски съвет, затова вече ще има Комисия по Комисия по иновациите и дигиталната трансформация и Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия.