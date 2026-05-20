5 сценария за атака към Киев: Зеленски обяви извънредни мерки заради Беларус

Русия разполага с пет сценария за разширяване на войната си срещу Украйна през северната част на страната т.е. откъм Беларус. Това каза украинският президент Володимир Зеленски. "Подготвяме отговори на всеки възможен ход на врага – ако руснаците наистина се осмелят да разширят агресията си", написа той в социалните мрежи.

Той добави, че Киев подготвя допълнителни дипломатически мерки срещу Минск като отделно от това украинските разузнавателни служби са получили и някои задачи, които няма да бъдат обявени публично.

"Проведохме заседание на Щаба. Подробно анализирахме наличните данни в нашето разузнаване за руския план за настъпателни операции към Чернигов-Киев. Подготвяме отговори за всеки възможен вариант на действията на противника, ако руснаците наистина се осмелят да разширят агресията си. Силите ни в тази посока ще бъдат увеличени."

Още: Ройтерс освети секретни документи: Китай тайно обучава руски военни за фронта в Украйна

Зеленски добави, че Украйна ще разшири и зоната на ударите си срещу руски стратегически и петролни съоражения. По думите му, е анализирана и информацията за намеренията на Русия да мобилизира още 100 хиляди души - тъй като според украинската оценка Москва вече няма такъв потенциал за скрита мобилизация, очакванията са, че тя може да се опита да набере военен персонал от Приднестровския регион на Молдова.

Азиатският господар на Русия: Путин избяга от Запада и се продаде на безценица на Пекин