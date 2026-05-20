ROBI изненадва с латино стил и "Пламенна жена" (ВИДЕО)

Младият певец Роби продължава серията от успешни проекти и през лятото. След колаборациите "Налей" с Тино, "Мале" с Мона и тоталния хит "Рано призори", той се впуска в нов стил на латино звучене и една по-различна песен от творчеството му досега. Ако "Рано призори" беше пилотният сингъл, който загатна за мащаба на предстоящия му албум "Следа", то новият му сингъл "Пламенна жена" добавя изцяло различен, екзотичен цвят към него.

Роби пее за съпругата си

Зад създаването на "Пламенна жена" стои една изключително лична и красива история. Парчето се ражда в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от самия ROBI. Първоначалната идея на екипа била проста, но вдъхновяваща: да създадат песен с това заглавие, която да бъде специална изненада за съпругата му Пламена. Тя е човекът, който неизменно подкрепя артиста във всяко едно от неговите креативни и смели начинания.

Резултатът е прочувствен, дълбоко личен текст, облечен в свежо, добро лятно настроение, което те кара да затанцуваш още от първо слушане.

Специално участие в песента има Ивайло Нинчев — фламенко китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно китарата и латино енергията дават на "Пламенна жена" различен цвят в предстоящия албум на артиста.

Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват ROBI, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада — латино танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново за слушателите си.

Припомняме, че на 13 октомври ще се състои първият самостоятелен концерт на ROBI в Зала 1 на НДК. Билетите са в продажба, а повече може да прочетете тук.

