Американски учебни стрелби с Хаймарс в Япония

Американските морски пехотинци са изстреляли десетки ракети от мобилни установки на полигон в подножието на емблематичната японска планина Фуджияма. Учението е имало за цел усъвършенстване на способностите в използването на едно от най-важните оръжия в арсенала на въоръжените сили на САЩ в последно време, информира Асошиейтед прес.

Високомобилната артилерийска система HIMARS е реактивна система за залпов огън, монтирана върху шаси на военен камион, която може бързо да бъде извадена от укритие, да изстреля ракетите си, след което бързо да бъде придвижена на друго място, за да избегне контраатака, припомня агенцията, цитирана от БТА.

Овладяването на така наречената тактика "стреляй и бягай" (shoot and scoot) става все по-важен компонент във военното дело предвид масовото навлизане на дроновете на бойното поле, които правят статичните позиции по-уязвими.

Още: За да се пази от Русия: Швеция ще купува далекобойни ракети

Централното командване на САЩ заяви, че системата е била използвана в началото на атаката срещу Иран.

Системата има особено значение в Тихия океан, където САЩ се надяват да възпрат потенциална китайска инвазия в Тайван. Хаймарс лесно могат да достигнат целите си в Тайванския проток между Тайван и континентален Китай, ако бъдат разположени на японски или други близки острови.

Ученията са се състояли в тясно сътрудничество с японските въоръжени сили.

САЩ възстановяват доставките на ключово за Украйна оръжие (ВИДЕО)