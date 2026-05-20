99-годишна жена влезе в историята с уникален световен рекорд (ВИДЕО)

Почти век след раждането си, 99-годишната Полин Кана, известна с прякора "Gangster Granny", доказа, че възрастта не е пречка за незабравими преживявания. Тя официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес като най-възрастния човек, участвал в crowd surfing — носене от тълпа по време на концерт.

Вълнуващият момент се случва по време на концерт на кънтри звездата Брантли Гилбърт, който лично кани Кана на сцената. Там той обявява идеята тя да се опита да постави рекорд, а хилядите фенове в публиката стават част от необичайното предизвикателство.

Още: Сто италиански готвачи създадоха най-дългото тирамису и постигнаха рекорд на Гинес (ВИДЕО)

Кана, която е баба на популярния интернет творец Рос Смит, е предадена над главите на публиката сред бурни аплодисменти и скандирания "Баба" ("Granny!"). Усмивката ѝ остава непроменена през цялото време, докато публиката я подкрепя в този необичаен момент.

"Най-великата съм!"

По-късно в социалните мрежи е споделено видео от събитието, което бързо набира популярност. На него се вижда как Гилбърт изпълнява песента "Son of the Dirty South", докато Кана се носи над тълпата. В края на клипа певецът коментира: "Това беше страхотно", а феновете продължават да скандират името ѝ.

След преживяването, Кана с гордост показва своя сертификат от Гинес и заявява: "Направих го! Аз съм най-великата за всички времена!"

Реакциите онлайн не закъсняват — хиляди хора споделят възхищението си от смелостта ѝ и жизнения ѝ дух. Някои дори предлагат тя да бъде увековечена със статуя или да бъде въведена в зала на славата, като символ на това, че възрастта не поставя граници пред преживяванията.

Още: Нокти до земята: Скритата мъка зад един от най-странните рекорди на Гинес (ВИДЕО)

Историята на "Gangster Granny" се превръща в вдъхновяващ пример за това как животът може да остане приключение дори на почти 100 години.