Какви обезщетения се дължат при ПТП от застрахователя

При настъпване на пътнотранспортно произшествие, всяко пострадало лице, с изключение на виновния за инцидента има право да претендира обезщетение по застраховка ,,Гражданска отговорност” . Това обезщетение се изплаща от застрахователя на водача, причинил катастрофата със своето виновно поведение. Застраховката е задължителна и нейната цел е да гарантира, че пострадалите лица ще получат обезщетение за претърпените от тях вреди. Тези обезщетения се делят на два основни вида – неимуществени и имуществени:

Обезщетение за неимуществени вреди – болки и страдания

Когато в катастрофата има физически пострадали, всеки от тях има право да получи обезщетение от застрахователя на виновния водач. Когато в катастрофата има загинали, неговите най-близки – съпруг/а, деца и родители са тези, на които следва да се изплати застрахователно обезщетение. Ако загиналият не е бил в брак, но е живял на съпружески начала, лицето живяло във фактическо съжителство следва също да се възползва от застраховката.

Обезщетението за неимуществени вреди е най-съществената част от това, което застрахователят дължи, особено когато се касае за по-тежко пострадали хора. То трябва да компенсира физическата болка, психическите травми, стреса, изживения шок и трайните последици за здравето и качеството на живот.

Как се определя размерът им?

В българското право липсва методика за определяне на този тип обезщетения. В Закона за задълженията и договорите е описано, че обезщетенията за неимуществени вреди се определят по справедливост. Единствен ориентир е съдебната практика по сходни случаи. Това води до изключително големи разминавания между изплатените суми по различните казуси. Ролята на специализиран адвокат птп е изключително голяма за получаването на справедливо и съобразено с максималната съдебна практика обезщетение за неимуществени вреди.

Какво се взема предвид при телесни повреди?

Още през далечната 1968г. Пленума на ВС е постановил, че понятието ,,справедливост” не е абстрактно понятие, а е свързано с преценката на конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се вземат предвид при определяне на обезщетението. Такива обстоятелства когато става въпрос за телесни увреждания при ПТП са:

Вида и тежестта на увреждането: Лека, средна или тежка телесна повреда;

Начинът и обстоятелствата на получаването му: Как точно се е случил инцидентът и как това е повлияло на пострадалото лице;

Интензитета на болките: Претърпени операции, рехабилитации и най-вече допълнителното влошаване на здравето, както и евентуалната инвалидизация;

Причинените морални и психически страдания: Как психиката на пострадалия е повлияна от катастрофата;

Осакатявания, загрозявания и др.: Има ли трайни белези по лицето и тялото.

Обезщетение при смърт

При смъртен случай право на обезщетение при ПТП имат най-близките роднини (деца, съпруг/а и родители, а в определени случаи и лица, с които починалият е изградил дълбока трайна емоционална връзка). Когато загиналият не е бил женен, но е живял във фактическо съжителство на съпружески начала, неговият житейски партньор има право също да получи обезщетение. Тук се обезщетява моралната загуба и прекъснатата житейска връзка. От значение за размера на обезщетението при смърт са възрастта на загиналия, общественото му положение и най-вече отношенията, които приживе той е имал с всеки от неговите близки.

Обезщетение за имуществени вреди – финансови загуби и пропуснати ползи

Тези вреди са конкретно измерими и се доказват с документи (фактури, касови бележки или експертизи по съдебните дела).

Разходи за лечение и възстановяване

Застрахователят е длъжен да възстанови всички разходи, които не се покриват от НЗОК на пострадалото лице, които имат пряка причинно-следствена връзка с катастрофата:

Закупуване на лекарства и медицински консумативи;

Разходи за медицински изделия (импланти, пирони, протези);

Разходи за прегледи и изследвания;

Разходи за рехабилитация и санаториално лечение.

Издръжка при загинал от ПТП

Когато починалият при ПТП-то е издръжал финансово своите близки – малолетни или непълнолетни деца, съпруг/а или възрастни родители, се дължи издръжката, която на практика е била загубена вследствие на катастрофата.

Пропуснати ползи (загуба на доход)

Ако поради ПТП пострадалият е в болничен и доходите му намалеят (разликата между трудовото възнаграждение и изплатеното от НОИ), застрахователят дължи покриване на тази разлика. При трайна неработоспособност също се дължи обезщетение за разликата между изплатената пенсия за инвалидност и пропуснатия доход на пострадалия.

Щети по автомобила и друго имущество

Тук става въпрос за разходите за ремонт на превозното средство, повредени лични вещи (лаптопи, телефони в колата) или дори пътни знаци и огради, ако са пострадали при удара. При „Гражданска отговорност“ обезщетението за колата се изплаща на собственика на автомобила, дори пострадалото лице да е друго.

Процедура по предявяване на претенцията

За получаването на обезщетение след ПТП е необходимо да се следват конкретни стъпки.

Предявяване на доброволна претенция: Когато се касае за претенция за неимуществени вреди е задължително предявяването на доброволна претенция пред застрахователя. Към тази претенция следва да се приложат съответните документи, в подкрепа на основанието и размера, който се претендира. Доказателствена част: Възможно е застрахователната компания да изисква допълнителни документи, като това се случва почти винаги когато има образувано разследване във връзка с катастрофата. Срок за произнасяне: Застрахователят има 3 месеца да предложи обезщетение или да откаже плащане с мотивиран отговор. Водене на съдебно дело: Ако не се изплати обезщетение доброволно и не се постигне споразумение със застрахователя, единственият начин за защита на правата на пострадалите е завеждането на граждански иск.

Специфични случаи

ПТП с неизвестен извършител или без застраховка

Ако виновният водач избяга или няма валидна застраховка "Гражданска отговорност", обезщетенията за неимуществени и имуществени вреди се изплащат от Гаранционния фонд. Процедурата е аналогична, като фондът впоследствие търси платеното от виновника.

Съпричиняване

Това е често използван аргумент от застрахователите за намаляване на обезщетението. Ако например пострадалият не е бил с поставен предпазен колан или е пресякъл неправилно, застрахователят може да намали сумата с определен процент, поради принос на увредения за настъпването или тежестта на вредите. Този въпрос се изследва и когато обезщетението се определя по съдебен ред.

Ролята на адвоката при ПТП

Въпреки че законът позволява да действате сами, застрахователното право е осеяно с подводни камъни. Професионалната помощ помага за получаването на справедливо обезщетение, съобразено с тежестта на травмите и интензитета на болките и страданията. Липсата на фиксирани обезщетения и методика за определянето им прави специализирания адвокат необходим в много ситуации, свързани с телесни увреждания при ПТП. Това важи и поради факта, че доста голяма част от претенциите за неимуществени вреди не се решават извънсъдебно и се налага завеждането на съдебен иск.