Петричев се зачуди за бъдещето на Хьогмо и отсече: Трябва да изпием горчивата чаша до дъно!

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев говори след загубата от ЦСКА с 0:1 като гост в среща от плейофите на Първа лига. Петричев бе попитан за бъдещето на Пер-Матиас Хьогмо, като се зачуди върху отговора си, преди да отбележи, че "това е въпрос на анализ". Той коментира, че не иска да прави изказвания под влиянието на емоции след мача, като предстоят обстойни анализи.

"Очевидно Лудогорец изпадна в дупка, виждаме един неузнаваем отбор"

"Очевидно Лудогорец изпадна в дупка. След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Какви са причините - анализираме ги. При всички случаи е необичайна ситуацията е за нас, но и за светците е видно, че отборът е в тежка криза. Много са факторите, доста от тях ги знаем, но нито един от тях не е оправдание за представянето на отбора в момента", започна Петричев.

За какво се бори Лудогорец?

"Лудогорец се бори за честта си на първо място, защото това е отбор, който създаде традиция. Отбор, който има доста привърженици, които страдат от игровия облик на отбора в момента. Тук е моментът, ако мога още веднъж да им се извиня, ще направим всичко възможно Лудогорец да изглежда по-различен начин следващия сезон. До края на сезона има доста мачове и да опитаме да завоюваме второто място. Би било хубаво, ако спечелим директна квота за Лигата на конференциите.

Очевидно ние трябва да си изпием горчивата чаша до дъното. Както сме се радвали 14 години на всички успехи, така трябва да бъдем достатъчно силни да понесем тежките моменти. Лудогорец е клуб с традиция и съм убеден, че е с добро бъдеще. Просто в момента сме изпаднали в трудна ситуация. Всякакви други теории, а бих казал и партенки, които се пускат в медийното пространство, по никакъв начин не идват от Лудогорец. Лудогорец има своите цели и ние ще продължим да вървим напред.

Още: Хьогмо не спести нищо на Лудогорец след поредния шамар от ЦСКА

Контузиите в Лудогорец - една от причините за проблемите на Лудогорец

Руан Секо е контузен и ще отсъства до края на сезона. Квадво Дуа също има проблеми, надявам се да бъде готов в следващите няколко дни. Имаме и момчета, които изпитват болки. Педро Нареси също. Причините са здравословни проблеми. Диниш Алмейда също почувства болки от предния мач. Контузиите също бяха една от причините за моментното ни състояние, защото през почти цялата година не успяхме да разчитаме на основни играчи. Кайо Видал го няма, Станислав Иванов също е контузен. За съжаление тази година бройката на контузените е доста голяма.

Петричев честити титлата на Левски: Възползваха се от нашето представяне

Тук е моментът да честитя титлата на Левски. Те бяха отборът, който успя да се възползва по най-добрия начин от нашето представяне и си спечелиха първата титла. Те имат заслужено право да се радват. Желая им успех в европейските клубни турнири и ще се сборим отново през следващия сезон.

Ръководството на Лудогорец чака анализа на Хьогмо

Ние очакваме от спортно-техническия щаб да разберем причините за игровото състояние на Лудогорец. Не бих казал, че първенството беше добро за нас. Парадоксът е, че направихме едно страхотно представяне в Европа, с което напомнихме за най-добрите си години. Чакаме да получим един обективен анализ за това, което се случи.

Това е въпрос на анализ. Не бих искал тук под въздействието на емоции да давам оценки. Ще си обсъдим ситуацията, за да видим как Лудогорец да се върне на победния път. Мисля, че трябва да си изиграем хладнокръвно мачовете до края на сезона, да видим къде сме и вече в предстоящата пауза да си направим необходимите корекции", добави още той.

Още: Героят на ЦСКА, който наказа Лудогорец, впечатли всички с интервюто си след мача