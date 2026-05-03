03 май 2026, 22:09 часа 655 прочитания 0 коментара
"Възползваха се, че сме в дупка...": От Лудогорец разкриха дали ще направят шпалир на Левски

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец, който бе детрониран от Левски през този сезон, ще направи шпалир на "сините" в предстоящия мач между двата тима на стадион "Георги Аспарухов" през уикенда. Именно тогава Левски ще вдигне титлата - пред погледа на разградчани, които този сезон са "неузнаваеми": определение, дадено от изпълнителния директор Ангел Петричев.

"Очевидно Лудогорец изпадна в дупка", бяха първите думи на Петричев след загубата от ЦСКА в първенството. По-късно бе попитан и дали Лудогорец ще направи шпалир на Левски: "Честно да ви кажа, така е редно. Тук е моментът да честитя титлата на Левски. Те бяха отборът, който успя да се възползва по най-добрия начин от нашето представяне и си спечелиха първата титла."

Петричев пожела успех на Левски в евротурнирите

"Те имат заслужено право да се радват. Желая им успех в европейските клубни турнири и ще се сборим отново през следващия сезон", каза още Петричев. Именно Левски ще има възможността да започне участието си в евротурнирите от квалификациите на Шампионска лига. За Лудогорец пък основната цел е второто място в класирането, което ще им осигури влизане в квалификациите на Лигата на конференциите.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Лудогорец Ангел Петричев
