Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Христо Янев: Вече не само побеждаваме Лудогорец, но и започваме да го надиграваме

03 май 2026, 21:10 часа 219 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Христо Янев: Вече не само побеждаваме Лудогорец, но и започваме да го надиграваме

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си за победата над Лудогорец с 1:0 като домакин в среща от плейофите на Първа лига. Той коментира, че през годините "орлите" рядко са позволявали на ЦСКА да стига до победи. В последните мачове обаче ЦСКА не само успява да победи Лудогорец, но и да надиграе хегемона. Янев напомни отново, че ЦСКА е изоставал сериозно по точки през целия сезон, но той и неговите възпитаници ще дадат всичко от себе си да завършат възможно по-напред.

ЦСКА ще даде всичко от себе си да изпревари Лудогорец и ЦСКА 1948 

"Добър резултат за нас. На фона на не толкова голямото напрежение в този мач, създадохме много положения. Създавахме с лекота тези ситуации. В другите мачове трябва да опитаме да вкараме възможно повече от тях. Днес мачът беше коренно различен. Зарядът не беше същият, но за нас бе от изключително голямо значение да победим и да доближим отборите пред нас в класирането. И да се постараем да правим същото във всеки следващ мач", започна Янев.

"За мен е хубаво да виждам отношението на футболистите във всеки мач. Трябва да бъдем постоянни и взискателни към нас, но и да бъдем здраво стъпили на земята. Защото срещу нас са противници, които през цялата година ни водеха с много точки. Но трябва да направим всичко възможно да ги доближим и да ги изпреварим.

Христо Янев

Създадохме много положения на преходи, някои ситуации бяха задължителни за вкарване. Не трябва да забравяме, че Лудогорец през годините не ни е позволявал да достигаме до нещо повече от равенство. Затова трябва да се радваме на тези победи. Правим крачки в правилната посока. Не само постигаме победи срещу такъв отбор, но и започваме да го надиграваме.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Натрупахме енергия, увереност. Трябва да вярваме повече в себе си. Всеки ден, в който работя в ЦСКА, е подарък за мен. Искам да съм здрав и да нося удоволствие на хората, които ме обичат. И да дам на ЦСКА най-доброто от себе си", завърши Янев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Лудогорец Христо Янев Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес