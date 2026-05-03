Христо Янев: Вече не само побеждаваме Лудогорец, но и започваме да го надиграваме

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си за победата над Лудогорец с 1:0 като домакин в среща от плейофите на Първа лига. Той коментира, че през годините "орлите" рядко са позволявали на ЦСКА да стига до победи. В последните мачове обаче ЦСКА не само успява да победи Лудогорец, но и да надиграе хегемона. Янев напомни отново, че ЦСКА е изоставал сериозно по точки през целия сезон, но той и неговите възпитаници ще дадат всичко от себе си да завършат възможно по-напред.

ЦСКА ще даде всичко от себе си да изпревари Лудогорец и ЦСКА 1948

"Добър резултат за нас. На фона на не толкова голямото напрежение в този мач, създадохме много положения. Създавахме с лекота тези ситуации. В другите мачове трябва да опитаме да вкараме възможно повече от тях. Днес мачът беше коренно различен. Зарядът не беше същият, но за нас бе от изключително голямо значение да победим и да доближим отборите пред нас в класирането. И да се постараем да правим същото във всеки следващ мач", започна Янев.

"За мен е хубаво да виждам отношението на футболистите във всеки мач. Трябва да бъдем постоянни и взискателни към нас, но и да бъдем здраво стъпили на земята. Защото срещу нас са противници, които през цялата година ни водеха с много точки. Но трябва да направим всичко възможно да ги доближим и да ги изпреварим.

Създадохме много положения на преходи, някои ситуации бяха задължителни за вкарване. Не трябва да забравяме, че Лудогорец през годините не ни е позволявал да достигаме до нещо повече от равенство. Затова трябва да се радваме на тези победи. Правим крачки в правилната посока. Не само постигаме победи срещу такъв отбор, но и започваме да го надиграваме.

Натрупахме енергия, увереност. Трябва да вярваме повече в себе си. Всеки ден, в който работя в ЦСКА, е подарък за мен. Искам да съм здрав и да нося удоволствие на хората, които ме обичат. И да дам на ЦСКА най-доброто от себе си", завърши Янев.