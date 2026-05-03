Ансамбълът на България защити титлата си на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Ансамбълът на България за жени стана шампион в Крос битките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан). Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова защитиха титлата си с оценка от 27.350 за композицията си с три обръча и два чифта бухалки на финала.

На второ място остана Русия (неутрален статут) с 27.050, а на трето е Израел с 26.800 точки. Родният тим отстрани в първия кръг с пет топки победителя от квалификациите Беларус (неутрален статут) с 27.950 срещу 21.400.

Българските гимнастички бяха наградени от президента на Европейската гимнастика Фарид Гаибов и получиха чек за 10 000 евро. Така националките завършват участието си с четири медала - един златен и три сребърни, след като Александра Петрова и Деа Емилова донесоха три сребърни отличия при девойките на финалите на отделните уреди и на първите отборни Крос битки.

"Това представяне е повече от резултат, то е доказателство за силата на колектива, за устойчивостта в трудните моменти и за ясната заявка, че България остава водеща сила в художествената гимнастика", написаха от БФХГ във Фейсбук.

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Sunday, May 3, 2026