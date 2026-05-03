Хьогмо не спести нищо на Лудогорец след поредния шамар от ЦСКА

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде мнението си след загубата от ЦСКА с 0:1 като гост в среща от плейофите на Първа лига. Той отбеляза, че неговият тим е играл много далеч от стандартите на клуба, като са допускали много грешки и не са били постоянни в изявите си на терена, а в някои ситуации са действали прибързано. Също така Хьогмо призна, че това е най-трудният период на клуба и определено Лудогорец не дава вид на силен отбор.

Хьогмо: Лудогорец е много далеч от стандартите си

"Очаквах много повече от нас днес. Мисля, че сме много далеч от стандартите на Лудогорец, от начина, по който аз искам да играем. Стартирахме с грешки, допуснахме гол, създадохме шансове, но качеството ни не е постоянно", започна скандинавският специалист.

"Напрежението? Винаги можем да намерим оправдания, но всички ние трябва да сме наясно, че искаме повече от себе си и трябва да се справим заедно. Енергията беше сравнително добра, но можем да сме много по-добри със сигурност.

Контузиите изяждат главата на Хьогмо

Имахме доста контузии по време на тренировки, имаме 9-10 футболисти, които са аут. Започнахме с футболисти, които са най-свежи. Имахме доста шансове, комбинирахме през центъра. Станич имаше страхотен шанс през първото полувреме. Това са възможности, които трябва да отбелязваме. Правим технически грешки, избързваме в някои ситуации.

Контузени ли са Дуа, Нареси, Алмейда? Играем в напрегната програма. Надяваме се, че някои от липсващите футболисти ще се завърнат. Но трябва да започнем по-добро представяне на терена. Имаме талантливи състезатели в академията, във втория отбор. Нека да видим как ще се представим в последните четири двубоя. Искаме да спечелим втората позиция и това е в наши ръце.

Ако трябва да бъдем честни, това е най-трудният ни период. За Лудогорец това не е достатъчно добро като представяне. Трябва да подобрим играта си, не изглеждаме като силен отбор и това е нещо, което трябва да променим", завърши Хьогмо.

