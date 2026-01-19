Лайфстайл:

Кога ще бъдат повишени заплатите в бюджетната сфера: Властта отговори

19 януари 2026, 14:18 часа 125 прочитания 0 коментара
Кога ще бъдат повишени заплатите в бюджетната сфера: Властта отговори

Полагаме неистови усилия за индексация с 5 на сто на заплатите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, със задна дата от 1 януари. Това прогнозира заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в отговор на въпрос на президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров относно изпълнението на т.нар. удължителен закон на бюджета по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сърудничество (НСТС).

Приходите се събират съгласно действащото законодателство, а разходите се извършват до размера на извършените разходи за предходния период, като се вземат предвид влезлите в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, каза Ананиев, цитиран от БТА.

Още: Теменужка Петкова обяви с колко ще се увеличат заплатите от 2026 г.

Приоритетни са разходите за заплати и пенсии

Той посочи, че в удължителния закон на бюджета се предвиждат различни опции. При положение че приходите не се изпълняват в съответните предвидени размери, разходите пропорционално се намаляват в съответствие с намалението на приходите, като се въвежда приоритетно за разходите за заплати, социални плащания и пенсии, разясни още заместник-министърът.

В момента подготвяме указания до министерствата и ведомства и до общините как да изпълняват тези текстове, записани в Закона за публичните финанси и в удължителния закон на бюджета, уточни Ананиев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През декември 2025 г. парламентът гласува т.нар. удължителен закон за бюджета. Депутатите приеха да има еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата.

Още: Решено: Влизаме в еврозоната с удължителен бюджет. Заплатите ще се индексират според инфлацията

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Заплати заплата държавен бюджет Кирил Ананиев удължителен бюджет
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес