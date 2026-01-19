Кога ще бъдат повишени заплатите в бюджетната сфера: Властта отговори

Полагаме неистови усилия за индексация с 5 на сто на заплатите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, със задна дата от 1 януари. Това прогнозира заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в отговор на въпрос на президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров относно изпълнението на т.нар. удължителен закон на бюджета по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сърудничество (НСТС).

Приходите се събират съгласно действащото законодателство, а разходите се извършват до размера на извършените разходи за предходния период, като се вземат предвид влезлите в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, каза Ананиев, цитиран от БТА.

Приоритетни са разходите за заплати и пенсии

Той посочи, че в удължителния закон на бюджета се предвиждат различни опции. При положение че приходите не се изпълняват в съответните предвидени размери, разходите пропорционално се намаляват в съответствие с намалението на приходите, като се въвежда приоритетно за разходите за заплати, социални плащания и пенсии, разясни още заместник-министърът.

В момента подготвяме указания до министерствата и ведомства и до общините как да изпълняват тези текстове, записани в Закона за публичните финанси и в удължителния закон на бюджета, уточни Ананиев.

През декември 2025 г. парламентът гласува т.нар. удължителен закон за бюджета. Депутатите приеха да има еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата.

