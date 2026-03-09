Fibank с поредна подкрепа към българските гимнастички

Главният изпълнителен директор на Fibank Никола Бакалов връчи чек за дарение на стойност 8047,70 евро на президента на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) Илиана Раева. Сумата е част от благотворителната инициатива, реализирана чрез официалния календар на банката за 2026 година, чиито основни лица са българските гимнастички. Календарът е посветен на грациите от националния отбор и отдава признание на техния талант, упоритост и успехи на международната сцена.

Fibank удвои събраната сума

Всеки клиент имаше възможност да се включи в инициативата чрез закупуването му във всеки клон на банката в страната, а в края на кампанията Fibank удвои събраната сума, превръщайки инициативата в още по-значим жест към развитието на българската художествена гимнастика.

"Изключително приятно ми е, че за поредна година имам възможността да връча чек за събраните средства. Вярвам, че тази сума ще допринесе за развитието на българския спорт и съм убеден, че състезателките ни ги очакват още много успехи на международните форуми“, каза Никола Бакалов.

Президентът на БФХГ Илиана Раева подчерта, че изминалата година е била изключително успешна за българската художествена гимнастика.

"Годината беше много силна за нашите национални отбори, с множество медали от престижни международни форуми. Благодарение на подкрепата продължаваме уверено напред към новите предизвикателства през 2026 година“, заяви тя.